مفتشية الداخلية: القبض على منتسب لنصبه واحتياله على المواطنين بداعي التعيين

2019/07/27 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أمراً قضائياً بالقبض على أحد منتسبي مديرية شرطة النجدة وفق المادة 456 من ق ع ع لانتحاله صفة ضابط برتبة مقدم في رئاسة الوزراء، ونصبه واحتياله على المواطنين بداعي التعيين.وجاءت العملية على خلفية صدور أمر قضائي بالقبض على المنتسب صادر وفق المادة 456 من ق ع ع ، […]

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