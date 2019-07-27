والدة الشهيد البحريني أحمد الملالي: منعوني حتى من النظرة الأخيرة على جثمان إبني!

2019/07/27 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القمع في البحرين مستمر و تنفيذ حكم الاعدام فجر اليوم السبت بحق احمد الملالي وعلي العرب اثبت مدى وحشية السلطات البحرينية .

الى ذلك اكدت والدة

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