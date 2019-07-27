مسؤول بالأمم المتحدة: تطبيق بعض القوانين في سريلانكا ينطوي على تمييز

2019/07/27 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير بالأمم المتحدة إن تطبيق بعض القوانين على نحو ينطوي على تمييز مسألة متكررة في سريلانكا ودعا الحكومة إلى معالجة جذور حالة الاحتجاج العام

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