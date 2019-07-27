2019/07/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تنفذ "الاعدام" بــ حق مدانين ضمنهم عراقيين ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تنفذ "الاعدام" بــ حق مدانين ضمنهم عراقيين ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).