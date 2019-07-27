2019/07/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجرى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت مكالمة هاتفية مع الامير الجديد للإيزيديين في الاقليم والعالم حازم تحسين بيك بمناسبة تنصيبه.

وبحسب بيان حكومي فإن بارزاني هنأ خلال الاتصال مير تحسين بيك بهذه المناسبة، معربا عن امله بنجاح الامير الجديد للايزيديين في المهام الملقاة على عاتقه.

واضاف البيان ان بارزاني اشار الى ان الاخوات والاخوة الايزيديين شريحة اصيلة من الكورد وشعب كوردستان وان حكومة اقليم كوردستان تدعمهم وتساندهم وتسعى الى تقديم الخدمات اللائقة بهم والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.

من جهته شكر مير تحسين بيك دعم ومساندة رئيس حكومة اقليم كوردستان للإيزيديين، كما في البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يهاتف مير حازم ويؤكد على دعم ومساندة حكومة الاقليم للإيزيديين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يهاتف مير حازم ويؤكد على دعم ومساندة حكومة الاقليم للإيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).