ترامب يشتكي من سوء تكييف الهواء في البيت الأبيض

2019/07/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، سلفه باراك أوباما بتركيب نظام تكييف هواء سيئ في الجناح الغربي للبيت الأبيض.ووفق ما ذكرته شبكة سي- سبان فإن ترامب ابلغ المراسلين أن النظام القديم كان جيدًا الى ان قامت إدارة أوباما بتثبيت نظام جديد.وقال ترامب “الآن أصبح الجو اما باردًا أو حارًا”.وأضاف أنه […]

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