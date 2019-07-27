2019/07/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أفاد مصدر امني، السبت، بمصرع شخص بحادث سير على الطريق الرابط العاصمة بغداد بالمحافظات الجنوبية.وقال المصدر في حديث لـ المركز الخبري الوطني إن “شخصا لقي مصرعه، اليوم، بحادث سير نتيجة اصطدام عجلة نوع سوناتا مع عجلة نوع تريلة براد على الطريق الرابط بغداد بالمحافظات الجنوبية”، مبينا أن “الحادث وقع قرب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخص بحادث سير جنوب بغداد المركز الخبري الوطني.

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