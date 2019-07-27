2019/07/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد افتتاحه بيومين شهد متنزه 14 تموز الأقدم في بغداد أعمال تخريبية في الألعاب والأثاث.وافتتح المتنزه الأقدم في العاصمة قبل يومين بعد أن كان يعاني من الإهمال والإغلاق على مدار أعوام بسبب الصراع عليه من قبل المستثمرين.ورصدت صوراً ملتقطة لأعمال تخريبية في المتنزه تمثلت باقتلاع النقاط الكهربائية ، فضلاً عن تدمير الألعاب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..أعمال تخريبية تطال أقدم متنزه ببغداد بعد افتتاح بيومين النعيم نيوز.

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