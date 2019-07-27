العثور على مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين ببادية المثنى

2019/07/27 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المحافظ أحمد منفي جودة في بيان تلقاه موقع "الغدير"، انه" تم اليوم السبت، العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية انها للاسرى الكويتيين اعدمهم النظام المباد في بادية المحافظة".واضاف، ذلك جاء وفقا لمعلومات امنية واستخبارية"، مشيرا الى ان "الحكومة المحلية ابلغت الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد من المقبرة".انتهى..م.م

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