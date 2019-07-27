2019/07/27 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q2O58GvuF3E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاسم الموسوي - المعارضة السياسية تقوم سلوك الاحزاب والمشاركة في السلطة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاسم الموسوي - المعارضة السياسية تقوم سلوك الاحزاب والمشاركة في السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).