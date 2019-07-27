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بالفيديو.. مسلم يتعرض لاعتداء وحشي في مدينة اميركية


بالفيديو.. مسلم يتعرض لاعتداء وحشي في مدينة اميركية
2019/07/27 | 12:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

تعرض رجل مسلم لاعتداء وحشي لم تعرف دوافعه في احدى الولايات الاميركية .

وقالت وكالات اخبار امير...

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