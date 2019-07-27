بالفيديو.. مسلم يتعرض لاعتداء وحشي في مدينة اميركية

2019/07/27 | 12:51

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بغداد اليوم - بغداد

تعرض رجل مسلم لاعتداء وحشي لم تعرف دوافعه في احدى الولايات الاميركية .

وقالت وكالات اخبار امير...





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