2019/07/27 | 12:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت وكالات اخبار امير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. مسلم يتعرض لاعتداء وحشي في مدينة اميركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
تعرض رجل مسلم لاعتداء وحشي لم تعرف دوافعه في احدى الولايات الاميركية .
وقالت وكالات اخبار امير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. مسلم يتعرض لاعتداء وحشي في مدينة اميركية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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