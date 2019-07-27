البرلمان يستعد لرفع الحصانة عن أكثر من 30 نائباً بتهم التشهير والفساد

2019/07/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، اليوم السبت، ان البرلمان ماض برفع الحصانة عن أكثر من 30 نائباً بتهم متنوعة تتراوح بين التشهير والفساد.وقال الغزي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “البرلمان ماضٍ في رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء كونه إجراء قانونيا ودستوريا وعلى النائب أن يدافع

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