نايف الشمري: مساع لتشكيل لواءين عسكريين من أبناء نينوى لمسك الأرض

2019/07/27 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، عزمه جمع تواقيع خلال جلسة مجلس النواب المقبلة لإصدار قرار برلماني ملزم للحكومة بتشكيل لواءين عسكريين من ابناء المحافظة لمسك الأرض.

وقال الشمري، ان القضاء على زمر داعش الإرهابية وتحرير الارض، لم يأتي بشكل عشوائي، بل كانت هناك تضحيات بالأرواح والأموال، مبينا ان المحافظة على النصر لن تتحقق إلا من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، وعدم تكرار الاخطاء التي حصلت فيها.

واعتبر الشمري، ان المصاهرة بين تنمية روح المواطنة ومسك الارض، يكون من خلال تطويع ابناء المناطق المحررة في القوات الامنية، وحينها يشعرون ان الحكومة حريصة على أرزاقهم وعوائلهم، وبنفس الوقت تستفاد من خبراتهم على اعتبار انهم أدرى بشعاب مناطقهم.

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