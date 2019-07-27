نحو 44 الف حاج عراقي يصلون الى مكة والمدينة المنورة جوا وبرا لأداء مناسك الحج

2019/07/27 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اعلنت بعثة الحج العراقية عن ارتفاع عدد الحجاج الموفدين الى مكة لأداء مناسك الحج الى نحو 44 الفا.وذكرت البعثة في بيان تابعته “يس عراق”، أن مجموع الحجاج الذي وصلوا الى مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 43820 منهم 23844 حاجا قدموا برا عبر منفذ عرعر الحدودي و 19976 حاجا من خلال المطارات […]

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