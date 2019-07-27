2019/07/27 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية لطيف مصطفى الورشان، ان لجنته تعتزم استضافة قيادات عسكرية خلال الأيام المقبلة لتحديد موازنة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى.وقال الورشان في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، ان “هناك مطالبات لوزارة الدفاع والقيادات العسكرية لزيادة الأسلحة والتجهيزات لوجود نقص كبير تعاني منها وزارة الدفاع”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تتحرك لاستضافة قيادات عسكرية لتحديد موازنة الدفاع المركز الخبري الوطني.

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