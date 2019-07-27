2019/07/27 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن حالة الطقس من اليوم السبت 27 تموز ولغاية مساء الأربعاء المقبل.وقالت الهيئة أن محافظات بغداد وكركوك وبابل والديوانية والمثنى ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 45 مئوية اليوم السبت، فيما تتراوح درجات الحرارة بين الـ46-48 مئوية، في محافظات الانبار والنجف وميسان والناصرية والبصرة، كما اوضحت توقعاتها لبقية المحافظات في جداول …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على حالة الطقس في العراق خلال الأسبوع المقبل النعيم نيوز.

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