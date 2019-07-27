ضبط 4 برادات أدوية بشرية دون موافقات رسمية في ميناء أم قصر

2019/07/27 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط أربع برادات محملة بأدوية بشرية متنوعة في منفذ ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.

واوضحت الهيئة في بيان، أن شعبة البحث والتحري تمكنت من ضبط المواد خارج الحرم الجمركي بناءا على معلومات من مكتب جهاز المخابرات بالتعاون مع مركز شرطة الميناء، مبينا ان عمليات التدقيق كشفت عدم وجود إجازة استيراد للبضاعة وموافقة وزارة الصحة وشهادة المنشأ والفاتورة.

واكد البيان إحالة القضية الى قاضي تحقيق محكمة أم قصر، عبر مركز شرطة الميناء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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