كوردستان تهنئ حازم تحسين بيك بعد تنصيبه أميراً للايزيديين

2019/07/27 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- هنأ قادة اقليم كوردستان يوم السبت حازم تحسين بيك بعد تنصيبه أميراً للايزيديين في كوردستان والعراق والعالم.

وجرت في وقت سابق من اليوم مراسم تنصيب حازم تحسين بيك رسمياً في معبد لالش خلفاً لوالده الذي توفي هذا العام في أحد مستشفيات المانيا.

واجرى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اتصالاً هاتفياً بالأمير الجديد، وأكد له أن حكومة الإقليم ستظل داعمة للايزيديين.

وبحسب بيان حكومي فإن بارزاني هنأ خلال الاتصال تحسين بيك بهذه المناسبة، معربا عن امله بنجاح الامير الجديد في المهام الملقاة على عاتقه.

وأضاف البيان ان بارزاني اشار الى ان الايزيديين "شريحة اصيلة من الكورد وشعب كوردستان وان حكومة اقليم كوردستان تدعمهم وتساندهم وتسعى الى تقديم الخدمات اللائقة بهم والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم".

وذكر البيان أن حازم تحسين بيك شكر دعم ومساندة رئيس حكومة اقليم كوردستان للإيزيديين.

من جانبه، هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حازم تحسين بيك مشيراً الى ان الإقليم سيواصل دعمه مثلما كان سائداً لأبناء الديانة الايزيدية.

وقال في برقية تهنئة "إنكم إذ تحملون هذه المسؤولية الكبيرة، فانه لا يزال هناك عدد كبير من أخواتنا وإخواننا الإزيديين يعيشون في مخيمات النزوح ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم وأرضهم".

وتابع "إن واجباتكم ومسؤولياتكم جسيمة، ونحن جميعاً بحاجة إلى التعاون فيما بيننا لنتمكن من التخفيف ولو قليلاً من الحمل الذي يثقل كاهل الايزيديين".

وحازم تحسين بك مواليد ناحية باعذرة 1963 وهو متزوج ولديه ثلاثة ابناء.



اصبح في عام 2009 عضوا في برلمان إقليم كوردستان.

تولى منصب وكيل أمير الايزيديين منذ عام 1989.





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