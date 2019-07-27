“بالفيديو” مجهول يقتحم منزلا في ميسان ويقتل عائلة من 3 افراد رميا بالرصاص

2019/07/27 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اقدم شخص مجهول على اقتحام منزل وقتل عائلة من ثلاثة افراد رميا بالرصاص وفقا لمصدر امني.وذكر المصدر أن مجهولا يحمل مسدسا كاتما للصوت اقتحم منزلا في حي الإسكان خلف مستشفى الطفل والولادة وأقدم على إطلاق النار على اسرة مكونة من ثلاثة افراد امرأة وابنها وبنتها.واضاف المصدر أن القاتل لاذ بالفرار […]

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