2019/07/27 | 13:22

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كتائب سيد الشهداء تصدر بياناً رداً على اعدام البحرين شخصين بتهمة الارهاب

يتبع .....

بغداد اليوم-بغداد

بدأت مراسم التشييع الرسمي للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، 27 تموز، 2019،.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، أمس الجمعة، أن مراسم الجنازة ستقام اليوم في قصر قرطاج، بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة، وممثلي منظمات

بغداد اليوم- ديالى

كشف اتحاد علماء المسلمين في ديالى، السبت، 27 تموز، 2019، عن ضغوط تفرضها الولايات المتحدة الأميركية، لإنشاء قنصلية في بعقوبة وسط مباركة بعض ساسة المحافظة.

وقال رئيس فرع اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم - بغداد

تعرض رجل مسلم لاعتداء وحشي لم تعرف دوافعه في احدى الولايات الاميركية .

وقالت وكالات اخبار اميركية ان " رجلين اعتديا على رجل مسلم يبلغ من العمر 59 عاماً في مدينة بالتيمور كبرى مدن ولاية ميريلاند".

وأعلنت الشرطة ع

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