المرور العامة تعلن عن جدول تثبيت اللوحات في بغداد والمحافظات

2019/07/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن مباشرة جميع دوائر التسجيل في بغداد والمحافظات بعملية تثبيت لوحات التسجيل الخصوصي على المركبات المسجلة حديثاً بعد إتمام عملية طباعتها وجاهزيتها للتثبيت.وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان صحافي، "مستمرون بالدوام الرسمي ضمن كل مواقع التسجيل المشروع الوطني والموازي وإجازات السياقة لاستقبال المواطنين المراجعين من الساعة 700 ولغاية الساعة 1800 وبكل طاقاتنا لامتصاص زخم المراجعين".

وأضاف القصاب، أن المعاون الفني اللواء ضياء حسين عبد أعلمنا بجدول المركبات المشمولة بالمراجعة وحسب تاريخ صدور السنوية الخاصة بالمركبة وهي:

محافظة بغداد

موقع الحسينية

المركبات المشمولة للشركات الاهلية المستوردة لغاية 05/25

المشروع 3 لغاية 07/01

موقع التاجيات

المركبات المشمولة لغاية 06/30

محافظة بابل

المركبات المشمولة لغاية 2018/09/02

محافظة كربلاء المقدسة

المركبات المشمولة لغاية 2019/05/13

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