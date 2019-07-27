2019/07/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط 15 رجل أمن بولاية غزني بأفغانستان بين قتيل وجريح بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مديرية “آب بند”، وذلك في أحدث فصول التصعيد الأمني الذي تشهده البلاد عشية انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية.وقالت سلطات ولاية غزني السبت “قرابة الساعة 4:30 من فجر اليوم لقي 3 رجال أمن مصرعهم وأصيب 12 آخرين لدى انفجار سيارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى بهجوم سيارة مفخخة عشية انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية بأفغانستان النعيم نيوز.

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