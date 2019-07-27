الأمم المتحدة تنتقد التحالف الذي تقوده السعودية و”إسرائيل” بشأن قتل الأطفال

2019/07/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلاً خلال 2018 فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.وذكر غوتيريش أيضاً في التقرير الذي أدرج التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث أن عدد الأطفال الفلسطينيين …

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