2019/07/27 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة الحج: بعض الشخصيات جاءت عبر فيز المجاملة والتفويج ينتهي الاسبوع الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/27 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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