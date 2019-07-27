ريال مدريد لن ينافس على أي لقب الموسم القادم

2019/07/27 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأت عاصفة الانتقاد والهجوم تضرب نادي ريال مدريد مبكراً بعد الهزيمة من غريمه اتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية، لتعود الشكوك مجدداً إلى صفوف الفريق والتغييرات التي قام بها زين الدين زيدان هذا الصيف.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً بعد الهزيمة بعنوان “إذلال مع رسالة ..



ريال مدريد لن يقاتل على أي شيء الموسم المقبل”، مشيرة إلى أن حال الفريق لم يتغير عن الموسم الماضي، عدم وجود روح قتالية، وغياب الحلول في جميع الخطوط، والأهم من كل ذلك أن الثورة التي انتظرتها الجماهير لم تحدث.وعادت الصحيفة بالزمن لأربعة أشهر عندما استلم زدان قيادة الفريق مجدداً، وصرح حينها “سوف نغير الأمور”، لكن الآن لم يتغير أ شيء على أداء الريال، لأن ببساطة التشكيلة ما زالت نفسها تقريباً.وأضاف التقرير أن كل شيء يبدو جيداً في أتلتيكو مدريد، حيث تألق جواو فيليكس الذي يعد أغلى لاعب في تاريخ الروخي بلانكوس، كما قدم دييجو كوستا وفيتولو أداء مميز أيضاً، والعكس تماماً بالنسبة لريال مدريد الذي ما زال يتخبط على جميع الأصعدة.كما انتقدت ماركا تيبو كورتوا الذي صرح قبل المباراة “أنا الحارس رقم 1 في ريال مدريد“، وأوضحت أن الحارس الأول كما يدعي تلقى 5 أهداف في شوط واحد فقط، وأكدت على أن ايكر كاسياس وكيلور نافاس حققا 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولم يتفوها بكلام كهذا.انتهى

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