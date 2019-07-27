2019/07/27 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم السبت القبض على اثنين ممن ينتحلون صفة الرعاة ويقومون بتجهيز مضافات داعش في الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اثنين ممن ينتحلون صفة الرعاة ويقومون بتجهيز مضافات داعش في الموصل ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اثنين ممن ينتحلون صفة الرعاة ويقومون بتجهيز مضافات داعش في الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).