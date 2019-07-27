القبض على سبعة مطلوبين وضبط عجلة محملة بمواد غذائية مخالفة للقانون في ديالى

2019/07/27 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاجهزة الامنية في ديالى القبض على سبعة مطلوبين بينهم اثنان بتهمة الارهاب داخل المحافظة .وقال مصدر امني ان الاجهزة الامنية القت القبض على سبعة مطلوبين بعمليات أمنية ضد اهداف محددة نفذت في بعقوبة وهبهب ومندلي وبني سعد والعبارة في محافظة ديالى .واضاف ان مفارز من الشرطة تابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية […]

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