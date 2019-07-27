المرور تعلن جدول المركبات المشمولة بتثبيت اللوحات

2019/07/27 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، جدول المركبات المشمولة بتثبيت اللوحات في 13 محافظة.وقال مدير السيطرة والمخابرة التابعة للمديرية, العميد حيدر رشيد القصاب، في بيان تلقت /بدر نيوز / نسخة منه، إن “جميع دوائر التسجيل في بغداد والمحافظات باشرت بعملية تثبيت لوحات التسجيل (الارقام) الخصوصي على المركبات المسجلة حديثاً […]

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