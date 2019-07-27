2019/07/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ارتفع عدد رجال الشرطة الذين وضعوا حدا لحياتهم في آخر أسبوع بفرنسا إلى 4 أشخاص، ما أثار تخوف الكثير من الجمعيات والمتابعين حول الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها في إطار عملهم.وانتحر يوم الأربعاء المنصرم ضابط شرطة (55 سنة) من مدينة سيرجي، بعد قضائه 25 سنة خدمة مع قوات الأمن، بعد يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار 4 رجال شرطة خلال اسبوع في فرنسا وكالة خطوة برس.

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