ماذا سيحل بالعراق اقتصاديا اذا اغلق مضيق هرمز؟ خسارة اكثر من 5 مليارات دولار من عائدات النفط في الشهر الواحد

2019/07/27 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يهدد اغلاق مضيق هرمز بخسارة العراق مليارات الدولارات من عائدات النفط الامر اي ما يشكل 3 بالمئة من اجمالي ناتجه المحلي وفقا لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.ونشرت الوكالة تقريرا عن الخسائرالتي ستلحق بالعراق، في حال اغلاق مضيق هرمز امام صادراته النفطية ، حيث ابقت على التصنيف الإئتماني للعراق عند “B- “، وهي […]

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