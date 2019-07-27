إيران تقهر البرازيل وتبلغ نهائي بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب

2019/07/27 | 13:40

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بغداد :سومر نيوز

بلغ المنتخب الايراني الدور النهائي بفوزه على منافسه البرازيلي في بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب في ...

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