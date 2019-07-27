الامن النيابية تتحرك لاستضافة قيادات عسكرية لتحديد موازنة الدفاع

2019/07/27 | 13:40

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بغداد/ سومر نيوز

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية لطيف مصطفى الورشان، ان لجنته تعتزم استضافة قيادات عسكرية خلال الأ...

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