2019/07/27 | 13:41

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وزير الداخلية يشيد بالتنسيق بين القوات الأمنية والحشد في البصرة

اشاد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم السبت، بالتنسيق بين الحشد

الشعبي والقوات الامنية لتحقيق الامن والاستقرار في البصرة.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، ان " آمر اللواء السابع في الحشد

جابر الموسوي زار وزير الداخلية ياسين الياسري في مكتبه في

بغداد".واضافت، ان " الطرفين بحثا مجمل الملفات على الصعيد الامني، حيث وصف

وزير الداخلية زيارة الموسوي بالمهمة في اطار توحيد الجهود لتحقيق

الامن والاستقرار في محافظة البصرة".

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