2019/07/27 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصدرت السفارة السعودية في لاهاي تعليمات لمواطنيها بعد أن أعلنت هولندا بدء سريان قانون حظر النقاب، أو كل ما من شأنه تغطيه الوجه، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل 2019.ونشرت السفارة عبر موقعها على “تويتر” بيانا أوصت فيه المواطنات السعوديات بالالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن منع النقاب في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية توجه مواطناتها بالالتزام بقانون منع النقاب في هولندا وكالة خطوة برس.

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