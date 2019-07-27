2019/07/27 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، بمقتل أكثر من ‘الف وثلاثمئة مدني ‘ عن طريق الخطأ أثناء عملياته العسكرية ضد داعش في العراق وسوريا خلال خمسة أعوام .وأشار التحالف الدولي في بيان، الى تنفيذ أكثر من أربعة وثلاثين ألف غارة جوية منذ أغسطس عام الفين واربعة عشر ، وحتى نهاية يونيو من العام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي يقر بقتل 1300 مدني في العراق وسوريا خلال 5 أعوام النعيم نيوز.

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