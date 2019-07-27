روسيا تصدر بيانا بشأن البحارة المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية في إيران

2019/07/27 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن دبلوماسيين روس التقوا البحارة الروس المحتجزين في إيران ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو”، وأكدوا سلامتهم.وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية في صفحتها على موقع “تويتر”: “التقى الدبلوماسيون الروس بمواطنينا – أفراد طاقم الناقلة المحتجزة “ستينا إمبيرو”.البحارة يتمتعون بصحة جيدة ، وهم لا يزالون على متن السفينة.السفارة على […]

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