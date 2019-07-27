دراسة: الاستخدام المتكرر للحبوب المساعدة على النوم قد يسبب الخرف المبكر عند كبار السن

2019/07/27 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دراسة قامت بها جامعة كاليفورنيا وقدمتها خلال المؤتمر الدولي لمرض ألزهايمر 2019 في لوس أنجيلوس، عن وجود صلة بين الاستخدام المتكرر للأدوية المساعدة على

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