كتائب سيد الشهداء تصدر بيانا رد على إعدام البحرين اثنين من حركة الوفاق

2019/07/27 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أصدرت كتائب سيد الشهداء، بياناً رداً على اعدام البحرين شخصين من حركة الوفاقبتهمة الإرهاب.

وذكرت الكتائب، في بيان تلقته "العهد نيوز"، نسخة منه،

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