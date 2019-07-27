انجاز كربلائي جديد .. تأهل اللاعب زمان احمد الى الادوار النهائية لبطولة العالم المفتوحة بالتايكواندو

2019/07/27 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل اللاعب زمان احمد لاعب نادي كربلاء بالتايكواندو الى الادوار النهائية لبطولة العالم المفتوحة بالتايكواندو والمقامة في مدينة بيونغ جانغ بكوريا الجنوبية.وقال رئيس نادي كربلاء احمد هدام في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "لاعب نادي كربلاء للتايكواندو زمان احمد تأهل الى الادوار النهائية لبطولة العالم المفتوحة بالتايكواندو والمقامة في مدينة بيونغ جانغ بكوريا الجنوبية".

واضاف، ان "البطولة شاركت فيها 65 دولة ومن مختلف انحاء العالم"، مشيراً الى ان "هذه النتيجة انجازا رياضيا عراقيا وكربلائيا يحدث لاول مرة".

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