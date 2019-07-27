المعارضة البحرينية تعليقا على الاعدامات: إرهاب النظام لن يزيدنا إلا اصرارا وصبرا

2019/07/27 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جمعيات المعارضة في البحرين، السبت، تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام بحق المعتقلين البريئين علي العرب وأحمد الملالي اللذين تم تعذيبهما للحصول على اعترافات قسرية منهما، معتبرة ان “إرهاب النظام” لن يزيد الشعب الا اصرارا وصبراً.وقالت الوفاق في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “النظام البحريني المستبد نفّذ، […]

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