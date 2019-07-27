الكاظمي للقوات الاميركية: ارجعوا إلى اهلكم أفضل لكم

2019/07/27 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الحشد الشعبي على معلومات اشارت الى وجود قلق دبلوماسي اميركي من استهداف مصالح واشنطن في العراق عبر فصائل في الحشد أو "المقاومة"....

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