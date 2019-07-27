فرنسا:انتحار 4 رجال شرطة في ظرف أسبوع

2019/07/27 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد رجال الشرطة الذين وضعوا حدا لحياتهم في آخر أسبوع بفرنسا إلى 4 أشخاص، ما أثار تخوف الكثير من الجمعيات والمتابعين حول الضغوطات النفسية التي يتعرضون لها في إطار عملهم.وانتحر يوم الأربعاء المنصرم ضابط شرطة {55 سنة} من مدينة سيرجي، بعد قضائه 25 سنة خدمة مع قوات الأمن، بعد يوم من انتحار شرطي

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