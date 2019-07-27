فريد العليبي - تونس : في عيدها الجمهورية تفقد رئيسها.

2019/07/27 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي توفي الباجي قائد السبسي بعد أن عاش حياته السياسية كاملة بحلوها ومرها ، ومات والجمهورية التي كان من بناتها تحتفل بذكرى تأسيسها ، فيما بدا تزامنا غنيا برمزيته ، وقد برز دوره خاصة خلال مرحلة ما بعد زين العابدين بن علي.وتلك الجمهورية تترنح وتغرق في أزماتها ، مؤسسا حزبا بدا كأنما تطلق من خلاله الجمهورية صرخة استغاثتها : نداء تونس ، محاولا احداث التوازن مع الحركة الإسلامية المتوثبة للسيطرة على الحك......

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