طلعت رضوان - المغزى الحقيقى وراء نشرالتعليم الأزهرى

2019/07/27 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان المغزى الحقيقى وراء نشرالتعليم الأزهرىطلعت رضوان تبارت وسائل الإعلام الإسلامية/ العروبية، فى نشرخبرتبرع الهيئة الخيرية الإسلامية (العالمية) بالكويت لبناء خمسين معهدا أزهريا بمصر..والملفت للنظرأنّ هذا الخبرقديم، حيث أعلن الشيخ على خليل، القائم بأعمال قطاع المعاهد الأزهرية، أنّ التصريحات التى أعلنها د.عبدالله المعتوق (رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية بالكويت) بشأن التبرع ببناء خمسين معهدا أز......

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