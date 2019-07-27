2019/07/27 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التجارة، السبت، عن وصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة المنتجة محليا لاول مرة منذ عقود، مؤكدة جودة ونقاوة المحصول المسوق من الفلاحين والمزارعين الى مخازن وسايلوات الوزارة في عموم المحافظات.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة، نعيم محسن المكصوصي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، ان" الموسم التسويقي الحالي شهد وفرة كبيرة في تسلم كميات محصول الحنطة المسوقة من قبل فلاحي ومزارعي عموم المحافظات"، مؤكدا أن" البلاد لم تشهدها منذ اعوام طويلة، ما اسهم بايصال البلاد الى الاكتفاء ذاتيا من انتاج المحصول".وأضاف، المكصوصي، أن" اكتفاء البلاد من محصول الحنطة المحلية، اسهم بتعزيز قوت الشعب وتأمين امنه الغذائي عبر ما يتم تجهيزه للمطاحن ومن ثم تصنيعه الى مادة الطحين وتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية"، مشيدا في الوقت نفسه بـ”الدور الايجابي الذي اسهمت به الجمعيات الفلاحية والحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للمحصول والتعاون المشترك مع ملاكات الوزارة لانجاح الحملة التسويقية للعام الحالي".وكشف المكصوصي، ان" جودة المحصول المسوق هذا العام من قبل الفلاحين والمزارعين الى مخازن وسايلوات الشركة في عموم المحافظات من خلال النتائج المختبرية التي اجريت على نماذج عدة من تلك المواد التي اظهرت جودة ونقاوة الحنطة المحلية المسوقة".واشار الى ان" الكميات المستلمة من قبل ملاكات الشركة صنفت من الدرجة الاولى وصولا الى الدرجة الثالثة بحسب جودة المحصول ونقاوته وخلوه من الشوائب والمواد العالقة الاخرى".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة المنتجة محليا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة المنتجة محليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).