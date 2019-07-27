2019/07/27 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “Times of India” الهندية بمصرع 127 شخصا جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق البلاد.وكتبت الصحيفة أن الكارثة أتت على منطقة يقطنها بشكل إجمالي 8,284 مليون شخص، مشيرة إلى أن إقليم سينامارخي حيث لقي 37 شخصا مصرعهم، أصبح الأكثر تضررا جراء الفيضانات.وتجرى في المناطق المنكوبة حاليا عمليات إنقاذ والبحث، وتقدم السلطات مساعدة للمتضررين.وقالت وسائل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع 127 شخصا جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق الهند وكالة صدى الاعلام للانباء.

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