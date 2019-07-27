2019/07/27 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللاعب العراقي العراقي علي الحمادي الذي يلعب في فريق سوانزي الانكليزي، استعداده اللعب مع المنتخب الوطني العراقي .ويعد الحمادي من المهاجمين الذين يعتمد عليه فريقه في الدوري الانكليزي الممتاز للشباب، وكان قريب من الالتحاق بمنتخب الشباب العراقي لولا بعض المعرقلات المعتادة من الجانب العراقي.اللاعب أعلن بدون تردد عن نيته و رغبته بتمثيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محترف عراقي في الدوري الانكليزي على اعتاب اللعب للمنتخب العراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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