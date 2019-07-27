جمع تواقيع 26 نائباً لطلب أوليات عقد تجهيز سيارات الميتسوبيشي للداخلية

2019/07/27 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت النائبة عالية نصيف، جمع تواقيع 26 نائباً لمطالبة وزير الداخلية بأوليات عقد تجهيز 6 آلاف سيارة ميتسوبيشي والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول هذه القضية، معربة عن أملها بأن يستجيب الوزير ويتعاون مع مجلس النواب سيما وأنه رجل قانون وشخصية أكاديمية.

وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً للمادة (61 ثامناً /أ) والمادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب ولوجود بعض المسائل التي توجب التحقيق فيها، نطلب من وزير الداخلية تزويدنا بصورة عقد تجهيز 6 آلاف سيارة نوع بيك آب ميتسوبيشي، وتحفظات لجنة العقود المركزية في الوزارة، والملف التحقيقي الذي أعده المفتش العام حول القضية والتوصيات الصادرة بهذا الصدد”.

وأضافت، “كما طلبنا من الوزير الأسباب الموجبة لرفع الإيقاف والتحفظ على العقد، وملحق العقد، وكلنا أمل بأن يتعاون معنا الوزير لاسيما أنه رجل قانون وشخصية اكاديمية وعرف بحياديته ومهنيته، ولكي لا يفسر البعض موقفه بأنه معرقل لسير التحقيق، علما بأننا سبق وأن ارسلنا أسئلة حول الموضوع ذاته ولم نتلق إجابة”.

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