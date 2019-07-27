2019/07/27 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء الفرنسي يحكم على عراقي باعادته الى البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/27 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الفرنسي يحكم على عراقي باعادته الى البلاد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الفرنسي يحكم على عراقي باعادته الى البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).