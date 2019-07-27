2019/07/27 | 14:02

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السيد عمار الحكيم يبارك للايزيديين تنصيب اميرهم الجديد ويدعو لانصاف ابناء المكون

تأریخ التحریر: : 2019/7/27 13:54

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